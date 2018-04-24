صندوق النقد الدولي يشدد على مكافحة الفساد.





واشنطن 24 ابريل 2018 (وال) - قرر صندوق النقد الدولي تعزيز مكافحة

الفساد من خلال إجراء تقييم أكثر منهجية لهذه الظاهرة في الدول الأعضاء

من خلال تشجيعها على التصدي لها أيضا في القطاع الخاص.

وقالت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد: "نعلم أن الفساد يضر

بالفقراء ويقوض الثقة في المؤسسات"، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر حول

الظاهرة يوم الأحد.

وكان الصندوق أورد في تقرير نُشر قبل عامين، أن الفساد يستنفد كل عام 2

بالمئة من الثروة العالمية ويسيء إلى التقاسم العادل للنمو الاقتصادي.

وتبلغ قيمة الرشاوى التي يتم دفعها في العالم وحدها بين 5ر1 و 2 مليار

دولار أي ما يقارب اجمالي الناتج الداخلي الفرنسي، بحسب الصندوق.

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