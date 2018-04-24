إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة جيوس الفلسطينية.





رام الله 24 ابريل 2018 ( وال)- أصيب عدد من الفلسطينيين في بلدة

جيوس شمال شرق مدينة قلقيلية بحالات اختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال

الغاز السام والمسيل للدموع خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة صباح اليوم

الثلاثاء، بحسب مصادر طبية فلسطينية

وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان لها، ان "قوات الاحتلال

اقتحمت البلدة صباح اليوم الثلاثاء، وسط اطلاق قنابل صوتية وغازية،

وتجولت في شوارعها وأزقتها وجرت مواجهات مع المواطنين، وتمركزت أمام

المدارس"، موضحة أن قوة من جيش الاحتلال نصبت حاجزا على مدخل البلدة على

طريق طولكرم- قلقيلية، وأجرت عمليات تفتيش للسيارات بعد انزال الركاب

والتدقيق في هوياتهم الشخصية.

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