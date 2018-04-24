قوات الاحتلال تطرد 5 عائلات فلسطينية من الأغوار بذريعة التدريبات.





القدس المحتلة 24 ابريل 2018 (وال) - طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي،

صباح اليوم الثلاثاء، 5 عائلات فلسطينية من خربة حمصة الفوقا، في الأغوار

الشمالية؛ بحجة التدريبات العسكرية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، في تصريح صحفي لوكالة الانباء

الفلسطينية إن قوات الاحتلال طردت 5 عائلات، بينهم أطفال، ونساء من حمصة

الفوقا، وأبعدتها عدة كيلو مترات عن خيامها.

يذكر أن سلطات الاحتلال أخطرت العائلات المذكورة يوم أمس، بالطرد من

خيامهم في ثلاثة أيام متفرقة من الشهر الجاري، والشهر المقبل من السادسة

صباحا حتى الثانية ظهرا؛ للتدريبات.

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