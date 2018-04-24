نواب بالمجلس الرئاسي يجتمعون مع ممثلي الكتل والدوائر بمجلس النواب .

طرابلس 24 ابريل 2018 (وال)- عقد نواب المجلس الرئاسي السادة "أحمد عمر معيتيق"،"فتحي المجبري"، "عبد السلام كاجمان"، ظهر اليوم الإثنين، اجتماعا تقابلياً مع ممثلي الكتل والدوائر الانتخابية بمجلس النواب.



وتناول الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء مناقشة تقديم مشروع حكومة موسعة تحظى بثقة البرلمان لإنهاء حالة الانقسام والتشظي الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات، تكون وفق مخرجات الاتفاق السياسي.



وأكد الحضور رغبتهم في اختيار حكومة توافقية، بعضوية وزراء على درجة عالية من الكفاءة والمهنية، لديهم القدرة على ايصال ليبيا إلى بر الأمان من خلال النواب المخولين من مجلسهم، لاختيار حكومة بالتنسيق مع المجلس الرئاسي.



(وال)