السراج يبحث مع المجبري الترتيبات المالية للعام 2018 .

طرابلي 24 ابريل 2018 0وال) -اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج الاثنين مع النائب بالمجلس السيد فتحي المجبري.

وناقش الاجتماع الترتيبات المالية للعام 2018م تمهيداً للانتهاء من إقرارها، بعد المشاورات التي جرت بشأنها مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية.

كما ناقش الاجتماع ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن قرار المجلس الرئاسي بصرف مبلغ مالي لتوريد السلع الأساسية عن طريق المستندات برسم التحصيل للموردين، وتم بحث توفير السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

(وال)