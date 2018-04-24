السراج يقوم بزيارة الى مقر بعثة الامم المتحدة بطرابلس .

اطرابلس 24 ابريل 2018 (وال) - قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج مساء االإثنين بزيارة لبعثة الامم المتحدة للدعم بمقرها بالعاصمة طرابلس حيث اجتمع مع رئيس البعثة السيد غسان سلامة ورؤساء الاقسام.

وتناول الاجتماع مستجدات الوضع السياسي، واطلع المندوب الأممي السيد السراج على نتائج اتصالاته وجهوده لعقد المؤتمر الوطني الجامع الذي اقترحه كمرحلة من مراحل المبادرة التي اطلقها لحل الازمة الليبية.

من جانبه جدد السيد الرئيس دعمه لجهود المبعوث الأممي وأعضاء البعثة، وما يتخذه من خطوات وفقا للاتفاق السياسي وحسب بنود خارطة الطريق التي طرحها لتحقيق الاستقرار في ليبيا وبناء دولة القانون والمؤسسات.

(وال)