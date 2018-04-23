المدينة يحرز لقب بطولة طرابلس لكرة القدم للأواسط 2017-2018 .





طرابلس 23 أبريل 2018 (وال)- أحرز فريق نادي المدينة لقب بطولة طرابلس

لكرة القدم لفئة الأواسط للموسم الرياضي 2017-2018، في ختام نهائي

منافسات الدوري على مستوى الاتحاد الفرعي طرابلس للعبة اليوم الاثنين.

وجاء إحراز أواسط فريق نادي المدينة لقب البطولة بعد فوزه على أواسط

فريق نادي الاتحاد بضربات الترجيح (4-3)، بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي

بالتعادل السلبي (0-0) والتي أقيمت بملعب الأكاديمية بجنزور.

يذكر أن فريق المدينة تأهل للمباراة النهائية على حساب فريق اليرموك

بنتيجة (1-0)، بينما تأهل فريق الاتحاد على حساب فريق الأهلي طرابلس

بضربات الترجيح (5-4)، بعد انتهاء الوقت الرسمي بالتعادل الإيجابي (1-1)،

ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

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