المدينة يحرز لقب بطولة طرابلس لكرة القدم للأواسط 2017-2018 .الإثنين ، 23-04-2018 - 22:41:00



طرابلس 23 أبريل 2018 (وال)- أحرز فريق نادي المدينة لقب بطولة طرابلس
لكرة القدم لفئة الأواسط للموسم الرياضي 2017-2018، في ختام نهائي
منافسات الدوري على مستوى الاتحاد الفرعي طرابلس للعبة اليوم الاثنين.
وجاء إحراز أواسط فريق نادي المدينة لقب البطولة بعد فوزه على أواسط
فريق نادي الاتحاد بضربات الترجيح (4-3)، بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي
بالتعادل السلبي (0-0) والتي أقيمت بملعب الأكاديمية بجنزور.
يذكر أن فريق المدينة تأهل للمباراة النهائية على حساب فريق اليرموك
بنتيجة (1-0)، بينما تأهل فريق الاتحاد على حساب فريق الأهلي طرابلس
بضربات الترجيح (5-4)، بعد انتهاء الوقت الرسمي بالتعادل الإيجابي (1-1)،
ضمن منافسات الدور نصف النهائي.
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