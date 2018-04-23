نتائج اليوم الأول من منافسات المرحلة الثانية من نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة.





طرابلس 23 أبريل 2018 (وال) - انطلقت مساء اليوم الاثنين بالقاعة الكبرى

للألعاب بالمدينة الرياضية بطرابلس منافسات اليوم الأول من الجولة

الثانية (إياب) لبطولة ليبيا لكرة السلة (دوري التتويج) للموسم الرياضي

2017-2018.

وأسفرت المباريات عن النتائج التالية :.

- الاتحاد × الأهلي طرابلس (67-77) نقطة.

- الشباب العربي × النصر (69-74) نقطة .

- المدينة × الأهلي بنغازي (56-58) نقطة .

وتتواصل غدا الثلاثاء منافسات اليوم الثاني من الجولة الثانية

بإجراء ثلاث مباريات، تجمع الأولى الأهلي بنغازي مع الأهلي طرابلس،

والثانية المدينة مع الشباب العربي، وتختتم بلقاء الاتحاد مع االنصر.

يذكر أن ترتيب الفرق بعد انتهاء منافسات الجولة الأولى ببنغازي على

النحو التالي :.

الأهلي طرابلس (9) نقاط، الاتحاد (9) نقاط، النصر(9) نقاط، الأهلي

بنغازي (6) نقاط، المدينة (6) نقاط، الشباب (6) نقاط .

...(وال)...