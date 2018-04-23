تحديد مواعيد انطلاق الدور الرباعي وتفادي الهبوط ونصف نهائي كأس ليبيا لكرة القدم.





طرابلس 23 أبريل 2018 (وال)- حددت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد العام

لكرة القدم يوم العاشر من شهر مايو المقبل موعدا لانطلاق منافسات الدور

الرباعي ومرحلة التتويج بلقب بطولة الدوري الليبي لكرة القدم للموسم

الرياضي 2017-2018 .

وحددت يوم التاسع من شهر مايو المقبل موعدا لانطلاق منافسات مرحلة

تفادي الهبوط، على أن تجرى عملية سحب قرعة وجدول المباريات يوم الخميس

المقبل 26 أبريل الجاري بطرابلس.

وقررت لجنة تنظيم المسابقات أن تقام جميع المباريات بدون حضور

الجمهور على ملعبي شهداء بنينا ببنغازي ومصراتة.

كما حددت يوم الثالث عشر من شهر يونيو القادم موعدا لانطلاق منافسات

الدور نصف النهائي من بطولة كأس ليبيا لكرة القدم للموسم الرياضي

2017-2018 .

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