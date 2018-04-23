المندوبية الليبية باليونسكو تعرب عن قلقها البالغ للاضرار التي طالت قلعة سبها التاريخية جراء الاحداث التى شهدتها المدينة مؤخرا .

باريس 23 أبريل 2018 ( وال ) - أعربت المندوبية الليبية باليونسكو عن قلقها البالغ ازاء الاضرار التى طالت قلعة سبها التاريخية جراء الاحداث التى شهدتها المدينة مؤخرا .

وعبرت المندوبية في بيان لها تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه عن انزعاجها الشديد للدمار والاضرار الجسيمة التى لحقت بأسوارها الخارجية وبعض عناصرها المعمارية ، داعية الى تحييد كل المعالم الاثرية والتاريخية بالمدينة من دائرة الصراع وتجنيبها اي اضرار اخرى تماشيا مع القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على حماية المواقع والمعالم الأثرية في زمن النزاع المسلح ولا سيما اتفاقية اليونسكو لعام 1954.

كما أعربت المندوبية الليبية لدى اليونسكو عن قلقها إزاء الآثار السلبية التي نتجت عن تلك الأحداث والتي أثرت سلبا على العملية التعليمية بالمنطقة .



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