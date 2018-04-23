معيتيق يجتمع مع سفير النمسا في ليبيا

طرابلس 23 ابريل 2018 (وال) - اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، السيد "أحمد معيتيق"، اليوم الإثنين، مع سفير جمهورية النمسا لدى ليبيا السيد" رونالد شتورم"، لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين.



وتناول اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، آخر المستجدات على الساحة الليبية، والجهود التي تبذلها حكومة الوفاق لتوحيد مؤسسات الدولة.



وجدد السفير النمساوي، دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، مؤكدا رغبة بلاده استئناف التعاون مع ليبيا في مختلف المجالات لتجاوز التحديات، والعمل على تذليل الصعاب التي تواجه عودة الشركات النمساوية للعمل في ليبيا وفتح المجال لدخول شركات أخرى.

فيما أثنى السيد النائب، على عمق العلاقات التي تربط ليبيا والنمسا طيلة العقود الماضية، وأكد استعداد حكومة الوفاق التعاون مع النمسا لدعم ليبيا بما يعزز المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.