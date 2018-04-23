امين عام مجلس الوزراء يجتمع مع رئيس مصلحة الاثار .

طرابلس 23 ابريل 2018 (وال)- بحث أمين عام مجلس الوزراء الدكتور " الطاهر عامر"، خلال اجتماعه اليوم الإثنين، مع رئيس مصلحة الآثار " السيد "محمد فرج"، المعوقات التي تواجه مصلحة الآثار ، وسبل تطويرها، لأداء دورها المنوط بها.



وأكد الدكتور " الطاهر "، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، بحضور المسشار بالديوان السيد "محمد الجدي"، دعم حكومة الوفاق الوطني، لمصلحة الآثار العامة، مشيرا إلى نقل تبعية المصلحة لديوان رئاسة الوزراء، وذلك سعيا للتعاون مع المصلحة إداريا وماليا وفنيا.



وثمن الدكتور " الطاهر "، الجهود التي تبذلها المصلحة في المحافظة على الآثار في ليبيا من أيدي العابثين، بالإضافة للجهود التي بذلت لإرجاع الآثار الليبية المهربة إلى الوطن .



بدوره، طالب رئيس مصلحة الآثار، بإيلاء الاهتمام الكافي للمصلحة، لتطويرها إداريا، وإخراجها من الجمود الإداري الذي تعانيه، مطالبا مؤسسات الدولة لمد يد المساعدة للمصلحة، لتجاوز مختلف المعوقات التي تواجهها .



كما طالب بتخصيص مبنى خاص بمصلحة الآثار العامة ، بدلا من موقع السرايا الحمراء ، والذي تضرر بنيانه الداخلي نتيجة لاستخدامه مقرا إداريا، الأمر الذي يمس الجانب التراثي بالمبنى.



وأشار السيد " فرج"، إلى تواصل المصلحة مع لجنة التراث العالمي، لرفع المواقع الأثرية الخمسة من قائمة الخطر.



يشار إلى أن المواقع التراثية الخمسة، تعود إلى عصور ما قبل التاريخ والحضارات الفينيقية واليونانية والبيزنطية والرومانية التي توجد في مدينة شحات الأثرية، ومدينة لبدة الكبرى الأثرية، ومدينة صبراتة الأثرية، وجبال أكاكوس الصخرية ومدينة غدامس القديمة.