السلاك يعقد المؤتمر الصحفي الاسبوعي بالمركز الاعلامي .





طرابلس 23 ابريل 2018 (وال)- قال الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي السيد "محمد السلاك" إن رئيس المجلس الرئاسي اسيد "فائز السراج" يدين الاعتداء على مطار معيتيقة وإطلاق القذائف العشوائية، والتي أدت إلى تعريض حياة المدنيين للخطر والإضرار بمنشآت الدولة، مضيفاً أن الرئيس يحمل العناصر المسلحة التي ترتكب هذه الأفعال المسؤولية كاملة ويحذرها بأنه سيتم ملاحقتها جنائياً ومحلياً ودولياً، مؤكداً أن الإجراءات بدأت فعليا وتم تشكيل لجنة من وزارتي العدل والداخلية بالتعاون مع مكتب النائب العام وستعمل على التعامل مع هذا الأمر بكل حزم وبالسبل المتاحة كافة .



وأفاد "السلاك" خلال مؤتمر صحفي عقد بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء، أن رئيس المجلس الرئاسي بحث يوم أمس الأحد مع عميد وأعضاء بلدية مصراته مستجدات عودة أهالي تاورغاء الى مدينتهم والجهود المبذولة لإزالة كل ما يعيق العودة، مضيفاً أنه تم تطرق إلى مشاكل البنية التحتية في تاورغاء وعملية نزع الألغام، وما تم إإقراره من إجراءات لتوفير الخدمات العامة واستكمال تهيئة المنطقة، تمهيداً لعودة الأهالي، بالإضافة إلى بحث قضية المفقودين من الجانبين.



وفى سياق متصل، أضاف السلاك أن اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين تاورغاء، ومصراته (اتفاق العودة)، اجتمعت لمناقشة استعداد هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين وجاهزية الفريق الفني بالهيئة لمباشرة عمله بمنطقتي طمينة وتاورغاء فور توفير الحماية للفريق المختص .



كما أضاف السلاك أن السيد "السراج" يجدد دعوته الى الأطراف كافة لطي صفحة الماضي ورأب الصدع وتنحية الخلافات وتقديم التنازلات للخروج ببلادنا من هذه الأزمة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وبناء الدولة المدنية الديموقراطية المنشودة، كما يجدد الرئيس دعوته إلى المهجرين في الخارج للعودة إلى بلادهم، مشددًا على أنه لا إقصاء لأحد فـ ليبيا تسع الجميع.



وتابع أن رئيس المجلس الرئاسي يجدد إدانته بأقسى العبارات الهجوم الإرهابي الذى تعرض له موكب الفريق "عبد الرازق الناظوري" بمنطقة سيدى خليفة بمدينة بنغازي حامداً الله على سلامته، داعياً الليبيين جميعاً إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار البلاد.