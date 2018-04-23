السراج يستقبل سفير النمسا لدى ليبيا

طرابلس 23 ابريل 2018 (وال)-استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج صباح اليوم الإثنين بمقر المجلس بمدينة طرابلس سعادة السفير رونالد شتورم سفير جمهورية النمسا المعتمد لدى ليبيا يرافقه المستشار التجاري بالسفارة السيد مارتن ويلر.

ونقل سعادة السفير تحيات معالي مستشار النمسا سباستيان كورتس وسلم السيد الرئيس رسالة خطية من معاليه، وأكد السيد شتورم دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني ولمسار التوافق معربا عن تطلع النمسا إلى تطوير العلاقات الثنائية مع ليبيا مشيداً بما لمسه من امن في العاصمة طرابلس.

وتحدث السفير عن آفاق ومجالات التعاون ورغبة الشركات النمساوية الكبرى في العودة للعمل في ليبيا، .

ورحب السراج بسعادة السفير مؤكداً على العلاقات الوثيقة المميزة بين ليبيا والنمسا التي تمتد إلى عقود وشهدت الكثير من التعاون والتنسيق في المواقف السياسية وأبدى تطلعه لتفعيل هذه العلاقات في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وقدم السراج لمحة عن مستجدات الوضع السياسي في ليبيا مؤكداً انفتاحه للتعاون مع كافة الاطراف على الساحة السياسية لإيجاد حلاً للازمة الراهنة وانهاء حالة الانقسام التي اثرت سلبا على مؤسسات الدولة.

وتحدث السراج عن خيار الانتخابات الذي طرحه في يونيو العام الماضي وأكده المبعوث الأممي السيد غسان سلامة في مبادرته للحل، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق الوطني

تعمل لتهيئة الظرف والأجواء لإجرائها، مشيداً بما تبذله المفوضية العليا للانتخابات من جهد لتنفيذ هذا الاستحقاق الذي يحتاج إلى أن يتحمل مجلس النواب مسؤولياته ويقوم بإصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور وقانون الانتخابات، وبحث الاجتماع فرص التعاون في مجالات النفط والمعادن والصحة وإمكانية تدريب الكوادر الليبية بمختلف التخصصات في النمسا.

(وال)



