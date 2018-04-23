اليمن يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم حيث 17 مليون شخص يحتاجون للمساعدات الغذائية.





صنعاء 23 ابريل 2018 (وال) - حذر مهند هادي المدير الإقليمي

لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إلى أن اليمن يواجه أكبر

أزمة إنسانية في العالم، حيث إن 17 مليون شخص يحتاجون للمساعدات

الغذائية، منهم سبعة ملايين يواجهون شبح المجاعة، ويعتمدون بشكل أساسي

على المساعدات لتأمين حاجاتهم الغذائية الأساسية، وقال المسؤول الاممي في

حوار خاص لمجلة "الإدارة اليوم" وهي مجلة ربع سنوية تصدر عن المنظمة

العربية للتنمية الإداريةإن الوضع متأزم في اليمن ، حيث هناك أكثر من

مليوني طفل يعانون من سوء التغذية، وكذلك يعانون من انتشار الأوبئة، مثل

الكوليرا التي في فقد الكثير جدًا من الأرواح .

وأشار مهند إلى أنه لا نزال نستطيع إنقاذ مئات الآلاف من الأرواح،

ونحن في حاجة الي التمويل، وفي حاجة وإلى تسهيل مهمة البرنامج من قبل كل

أطراف الصراع لتوصيل المساعدات الغذائية لحوالي سبعة ملايين شخص شهريًا.