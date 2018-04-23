قطر تنفي اعتراض طائراتها العسكرية لطائرة مدنية إماراتية الدوحة 23 ابريل 2018 (وال) - نفت قطر اليوم الاثنين اعتراض طائراتها العسكرية لطائرة إماراتية مدنية أمس الأحد وقالت إن طائرة عسكرية إماراتية اخترقت مجالها الجوي في هذا الوقت.



ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الهيئة العامة للطيران المدني القطرية إن

طائراتها العسكرية "كانت محلقة باتجاه شمال شرقي دولة قطر في مهمة معروفة

لدى مقدم الخدمات الملاحية في مملكة البحرين إثر دخول طائرة عسكرية

إماراتية المياه القطرية دون أخذ إذن مسبق من دولة قطر وفي خط سير مقارب

لخط سير الطائرة المدنية الإماراتية المشار إليها في بيان هيئة الطيران

الإماراتية".

وكانت الإمارات قالت إن مقاتلات قطرية اقتربت بشكل خطير من طائرة تقل

86 راكبا كانت في طريقها إلى البحرين مما أرغم الطيار على القيام

بمناورات سريعة للابتعاد وتفادي الاصطدام.