الناتج الداخلي الخام للهند قد يصل إلى 5 تريليونات دولار بحلول العام 2025 نيودلهي 23 أبريل 2018(وال) - أعلن وزير الشؤون الاقتصادية الهندي سوبهاش تشاندرا غارغ إن الناتج الداخلي الخام للهند قد يصل إلى 5 تريليونات دولار بحلول العام 2025م وذلك بس



وقال تشاندرا غارغ إن الإصلاحات الاقتصادية التي تم اعتمادها في السنوات

الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها، ومن المتوقع أن تظل الهند أسرع اقتصاد في

العالم، وأن يصل الناتج الداخلي الخام إلى 5 تريليونات دولار بحلول العام

2025" .

وأوضح غارغ أن الهند أطلقت إصلاحات هيكلية كبرى خلال السنوات القليلة

الماضية من أجل تطوير الاقتصاد وتعزيز المعاملات المالية الرقمية" ،

مضيفًا أن بلاده سجلت معدل نمو بلغ نسبة 7.2 في المائة سنويا خلال

الأعوام الأربعة المنصرمة، وستواصل مسار النمو الاقتصادي المستدام.