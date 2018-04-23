الناتج الداخلي الخام للهند قد يصل إلى 5 تريليونات دولار بحلول العام 2025 نيودلهي 23 أبريل 2018(وال) - أعلن وزير الشؤون الاقتصادية الهندي سوبهاش تشاندرا غارغ إن الناتج الداخلي الخام للهند قد يصل إلى 5 تريليونات دولار بحلول العام 2025م وذلك بسالإثنين ، 23-04-2018 - 16:09:00


وقال تشاندرا غارغ إن الإصلاحات الاقتصادية التي تم اعتمادها في السنوات
الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها، ومن المتوقع أن تظل الهند أسرع اقتصاد في
العالم، وأن يصل الناتج الداخلي الخام إلى 5 تريليونات دولار بحلول العام
2025" .
وأوضح غارغ أن الهند أطلقت إصلاحات هيكلية كبرى خلال السنوات القليلة
الماضية من أجل تطوير الاقتصاد وتعزيز المعاملات المالية الرقمية" ،
مضيفًا أن بلاده سجلت معدل نمو بلغ نسبة 7.2 في المائة سنويا خلال
الأعوام الأربعة المنصرمة، وستواصل مسار النمو الاقتصادي المستدام.

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