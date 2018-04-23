كوريا الجنوبية توقف بث الدعاية على الحدود مع كوريا الشمالية.





سيول 23 ابريل 2018 (وال) - أوقفت كوريا الجنوبية بث الدعاية على

الحدود مع كوريا الشمالية اليوم الاثنين قبل أول قمة بين زعيمي البلدين .

وقالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن الجيش أوقف بث الدعاية على

الحدود مع الشمال في منتصف الليل دون توضيح ما إذا كانت ستستأنف بعد

القمة.

وأضافت "نأمل أن يؤدي هذا القرار إلى أن توقف الكوريتان انتقاداتهما

المتبادلة والدعاية ضد بعضهما البعض وأن يساهم أيضا في إحلال السلام وفتح

صفحة جديدة".

وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عامين التي تتوقف فيها عملية بث

الدعاية التي تتضمن مزيجا من الأنباء وموسيقى البوب الكورية الجنوبية

وانتقادات للنظام الكوري الشمالي.