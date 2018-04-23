مجلس وزراء الداخلية العرب يدعو لإنشاء لجنة وطنية لمعالجة مشكلات ضحايا الاٍرهاب.





القاهرة 23 ابريل 2018 ( وال ) - دعا مجلس وزراء الداخلية العرب الى

إنشاء لجنة وطنية تضم في عضويتها مختلف الجهات المعنية، لمعالجة مشكلات

ضحايا الإرهاب من كافة الجوانب .

وطالب المجلس كافة منظمات المجتمع المدني بإيلاء ضحايا الأعمال

الإرهابية الاهتمام الكامل والرعاية الكافية لإعادتهم الى ممارسة حياتهم

الطبيعية من خلال الإسهام في علاجهم واعادة تأهيلهم والاحاطة بهم نفسيا

واجتماعيا حتى يعيشوا بكرامة وعزة مساهمين في بناء دولهم ورفعة أوطانهم.

وقال الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور " محمد بن علي

كومان " في بيان أصدره اليوم بمناسبة اليوم العربي للتوعية بآلام ومآسي

ضحايا الأعمال الإرهابية ان المنطقة العربية ما تزال تشهد موجة من

الأعمال الإرهابية بفعل التداعيات الأمنية التي تشهدها بعض الدول

العربية.

وأضاف ان هذه التداعيات ولدت تربة خصبة لترعرع الشر والإجرام واستشراء

العنف والإرهاب وشكلت بيئة مواتية للتنظيمات الإرهابية للقيام بأعمال

القتل والتخريب وترويع الآمنين وتقويض أمن واستقرار بلداننا والسعي لوقف

عجلة التنمية وتدمير كل مقومات الحياة فيها .

واشار الى ان ما يخلفه الإرهاب من مآس إنسانية لا يمكن جبرها بأي حال من

الأحوال لافتا الى الأعمال الإرهابية التي تقوم بها جماعات الموت

والإجرام وتستهدف المدنيين في أسواقهم وسكناهم وتجمعاتهم وأماكن عبادتهم

مخلفة الكثير من القتلى والجرحى وأنواعا مختلفة من المآسي الفظيعة ناهيك

عن الآثار النفسية التي تتركها هذه الأعمال الإرهابية لدى ضحاياها خاصة

فئة الأطفال الذين يحتاجون الى رعاية نفسية لاحقة قد تعجز كثير من الأسر

عن توفيرها بسبب الفقر أو انعدام خدمات الجهات المختصة والاخصائيين

النفسيين المؤهلين لمعالجة هذه الآثار.



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