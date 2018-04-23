الجزائر تضبط أسلحة مضادة للدبابات في المنطقة الحدودية مع ليبيا.





الجزائر 23 ابريل 2018 ( وال ) - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ضبط

أسلحة في مخبأ تابع للإرهابيين في منطقة طارات الواقعة على الحدودية مع

ليبيا.

وأظهرت صور، نشرت عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الجزائرية، صاروخي

هيلكوبتر مضادين للدبابات، وبندقية رشاشة من نوع FM، وبندقيتي قناصة،

ومسدسي رشاشة من نوع كلاشينكوف،وأعيرة نارية يتجاوز عددها الـ200، وفقا

لصحيفة الشروق الجزائرية.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن عملية ضبط الأسلحة تمت خلال التمشيط قرب

الشريط الحدودي مع ليبيا شمال شرق عين مناس بمنطقة طارات في إليزي.

كما ذكر البيان أن قوات الجيش دمرت مخبأ للإرهابيين يحوي قنبلة تقليدية

الصنع وكميات من الذخيرة، بالإضافة إلى هواتف محمولة وأغراض مختلفة، إثر

عملية بحث وتمشيط في باتنة.



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