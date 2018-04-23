انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول للمياه غد الثلاثاء بالعاصمة طرابلس .





طرابلس 23 ابريل 2018 ( وال ) - تنظم منظمة الأكاديميين والخبراء

الليبيين فعاليات المؤتمر الدولي الأول للمياه يوم غد الثلاثاء الرابع

والعشرون من الشهر ابريل الجاري في فندق كورنثيا تحت شعار " استدامة -

تشريعات - تقنيات - اقتصاديات ".

ويهدف المؤتمر إلي التطرق للسياسات والاستراتيجيات الشاملة لإدارة

الموارد المائية ومناقشة احدث الابتكارات التكنولوجية والتطورات العلمية

المرتبطة بجودة مياه الشرب, الي جانب الوقوف على معايير جودة مياه الشرب

ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية.

كما سيناقش المؤتمر في فعالياته أساليب تكنولوجيا معالجة المياه والأنظمة

البيئية ذات الصلة بالمياه الزراعية والبنية التحتية للمياه وكذلك تذليل

الصعوبات التي تواجه قطاع المياه في ليبيا مثل قلة مصادر مياه الشرب،

وتكاليف أنتاح ونقل وتوزيع المياه والمساهمة في الحد من التلوث النفطي

للمياه وأساليب مكافحته.

وقال المهندس رئيس الهيئة العامة للمياه " ناجي السيد " في تصريحات صحفية

إننا بحاجة إلي مثل هذه المؤتمرات التي من شأنها تجعلنا نفكر جديا في

كيفية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها .

كما أوضح أن العراقيل والتحديات التي تواجه قطاع المياه خاصة في ظل

التلوث الموجود كبيرة معتبراً أن أهم المشاكل تتمثل في نقص إمدادات

المياه عن المدن نتيجة الأعمال التخريبية في بعض الأوقات ونتيجة تهالك

الشبكات وتكلفة صيانتها إلي جانب مشاكل عديدة في تصريف مياه الصرف الصحي

نظرا لتوقف محطات تنقية المياه عن أداء مهامها نتيجة التعدي عليها من قبل

المواطنين.



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