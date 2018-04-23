غرفة التجارة والصناعة تدعو التجار للمساهمة في تخفيف المعاناة عن المواطن .





طرابلس 23 ابريل 2018 ( وال ) - طالب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة

والصناعة طرابلس " سالم القروي " التجار وأصحاب المشاريع بتخصيص جزء من

أرباحهم للمساعدة في حل بعض المشاكل التي تواجه ليبيا في الظروف الحالية.

وأوضح " القروي " أن تنفيذ برامج ومشاريع ذات صبغة مجتمعية يرفع

المعاناة عن أبناء الوطن مؤكدا بان هذه المبادرات من شأنها حل بعض

المشاكل التي تواجه المجتمع والتي من شأنها ترك أثر واضح على المسؤولية

الاجتماعية وهو ما سيؤدي إلى خلق قيمة اجتماعية مضافة والمساهمة في عملية

التنمية وتحقيق أثر إيجابي يكون له أثر ملموس في تنفيذ مشاريع اجتماعية

فعالة ومؤثرة.

وأضاف انه من المفترض أن يكون لدى كل نشاط تجاري خدمة مجتمعية وفق

ميزانية مخصصة له وتدخل ضمن نشاطه العام وفق مبدأ أساسي هدفه المساهمة

نحو خدمة الأبعاد الاجتماعية للمجتمع.



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