أبو الغيط : الشعوب العربية دفعت ثمنًا باهظًا جراء
العمليات الإرهابية في المنطقة .
الإثنين ، 23- 04- 2018 - 14:22:00
القاهرة 23 أبريل 2018 ( وال )- قال الأمين العام لجامعة الدول العربية
" أحمد أبو الغيط " إن الشعوب العربية دفعت ثمنًا باهظًا جراء العمليات
الإرهابية في المنطقة ، مشيرا إلى أن تداعيات هذه العمليات تسببت في
الكثير من الخسائر للمدنيين، فضلًا عن تدمير الثقافة والتراث على أيدي
التنظيمات الإرهابية لا سيما تنظيم "داعش" وما ارتكبه من جرائم وحشية .
جاء ذلك خلال كلمة أبو الغيط ، ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد
للشؤون القانونية بالجامعة العربية السفير " فاضل جواد " اليوم ، بمناسبة
أقامتها جامعة الدول العربية بعنوان " اليوم العربي للتوعية بآلام ومآسي
ضحايا الأعمال الإرهابية في المنطقة العربية .
ونقلت مصادر اعلامية عربية عن " ابوالغيط " تاكيده أن الجامعة العربية
تضع موضوع مكافحة الإرهاب على رأس أولوياتها خاصة ما يتعلق بتقديم الدعم
لضحايا الجرائم الإرهابية ، كونها جزء لا يتجزأء من الاستراتيجية العربية
لمكافحة الإرهاب ومساندة الضحايا على الصمود والمواجهة.
وأشار " أبو الغيط " إلى أهمية الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب
التي تؤكد على ضرورة تقديم المساعدات الملموسة لضحايا الإرهاب ، والحفاظ
على نسيج المجتمعات ، مؤكدًا دعمه لضحايا الإرهاب من خلال الهيئات
التشريعية .
ونوه الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن اللجنة المشتركة المكونة
من خبراء مجلسي العدل والداخلية العرب تعمل على سن مشروع قانون عربي
لمكافحة الإرهاب .
من جانبه ، أكد مندوب اليمن الدائم لدى الجامعة العربية السفير " رياض
العكبري " أهمية حشد الطاقات العربية لإنهاء الاقتتال الداخلي في الدول
العربية وتحقيق السلام والاستقرار وقطع الطريق على تجار الحروب
والمتطرفين .
...( وال )...