أبو الغيط : الشعوب العربية دفعت ثمنًا باهظًا جراء العمليات الإرهابية في المنطقة .





القاهرة 23 أبريل 2018 ( وال )- قال الأمين العام لجامعة الدول العربية

" أحمد أبو الغيط " إن الشعوب العربية دفعت ثمنًا باهظًا جراء العمليات

الإرهابية في المنطقة ، مشيرا إلى أن تداعيات هذه العمليات تسببت في

الكثير من الخسائر للمدنيين، فضلًا عن تدمير الثقافة والتراث على أيدي

التنظيمات الإرهابية لا سيما تنظيم "داعش" وما ارتكبه من جرائم وحشية .

جاء ذلك خلال كلمة أبو الغيط ، ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد

للشؤون القانونية بالجامعة العربية السفير " فاضل جواد " اليوم ، بمناسبة

أقامتها جامعة الدول العربية بعنوان " اليوم العربي للتوعية بآلام ومآسي

ضحايا الأعمال الإرهابية في المنطقة العربية .

ونقلت مصادر اعلامية عربية عن " ابوالغيط " تاكيده أن الجامعة العربية

تضع موضوع مكافحة الإرهاب على رأس أولوياتها خاصة ما يتعلق بتقديم الدعم

لضحايا الجرائم الإرهابية ، كونها جزء لا يتجزأء من الاستراتيجية العربية

لمكافحة الإرهاب ومساندة الضحايا على الصمود والمواجهة.

وأشار " أبو الغيط " إلى أهمية الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب

التي تؤكد على ضرورة تقديم المساعدات الملموسة لضحايا الإرهاب ، والحفاظ

على نسيج المجتمعات ، مؤكدًا دعمه لضحايا الإرهاب من خلال الهيئات

التشريعية .

ونوه الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن اللجنة المشتركة المكونة

من خبراء مجلسي العدل والداخلية العرب تعمل على سن مشروع قانون عربي

لمكافحة الإرهاب .

من جانبه ، أكد مندوب اليمن الدائم لدى الجامعة العربية السفير " رياض

العكبري " أهمية حشد الطاقات العربية لإنهاء الاقتتال الداخلي في الدول

العربية وتحقيق السلام والاستقرار وقطع الطريق على تجار الحروب

والمتطرفين .

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