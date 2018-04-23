انطلاق أعمال ملتقى الإعلام العربي الـ 15 في الكويت .





الكويت 23 ابريل 2018 ( وال )- يناقش وزراء اعلام ونخبة من أبرز

الإعلاميين والكتاب والصحفيين والأكاديميين العرب في الملتقى الإعلامي

العربي في دورته 15 بالكويت .

ويبحث الوزراء في الملتقى الذي انطلقت أعماله أمس العديد من قضايا

الإعلام ، والمتغيرات المختلفة في صناعة الإعلام والاتصال.

ونقلت مصادر اعلامية اليوم عن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب

الكويتي " محمد الجبري " تاكيده أن ما يمر به العالم العربي من تحديات

وتطورات متسارعة يفرض على الإعلاميين والمثقفين كلا في مجال تخصصه العمل

على ترسيخ الثوابت الوطنية بما يعزز النسيج العربي ويزيد لحمته .

وشددا الوزير في افتتاح الملتقى على ضرورة الوقوف بالمرصاد ضد انتشار

الاخبار المفبركة والكاذبة التي تؤثر على الشباب .

من جهتها، قالت الامين العام المساعد لشؤون الإعلام في جامعة الدول

العربية الدكتورة " هيفاء ابو غزالة " أن تطور وسائل الإعلام المتسارع

تسبب بنوع من الفوضى مع وجود كم هائل من المعلومات المتدفقة ، وانتشار

الأخبار غير الدقيقة والمعلومات الخاطئة وهو الأمر بات من التحديات التي

تواجه وسائل الإعلام المختلفة .

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