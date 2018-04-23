انطلاق أعمال ملتقى الإعلام العربي الـ 15 في الكويت .
الإثنين ، 23- 04- 2018 - 14:12:00
الكويت 23 ابريل 2018 ( وال )- يناقش وزراء اعلام ونخبة من أبرز
الإعلاميين والكتاب والصحفيين والأكاديميين العرب في الملتقى الإعلامي
العربي في دورته 15 بالكويت .
ويبحث الوزراء في الملتقى الذي انطلقت أعماله أمس العديد من قضايا
الإعلام ، والمتغيرات المختلفة في صناعة الإعلام والاتصال.
ونقلت مصادر اعلامية اليوم عن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب
الكويتي " محمد الجبري " تاكيده أن ما يمر به العالم العربي من تحديات
وتطورات متسارعة يفرض على الإعلاميين والمثقفين كلا في مجال تخصصه العمل
على ترسيخ الثوابت الوطنية بما يعزز النسيج العربي ويزيد لحمته .
وشددا الوزير في افتتاح الملتقى على ضرورة الوقوف بالمرصاد ضد انتشار
الاخبار المفبركة والكاذبة التي تؤثر على الشباب .
من جهتها، قالت الامين العام المساعد لشؤون الإعلام في جامعة الدول
العربية الدكتورة " هيفاء ابو غزالة " أن تطور وسائل الإعلام المتسارع
تسبب بنوع من الفوضى مع وجود كم هائل من المعلومات المتدفقة ، وانتشار
الأخبار غير الدقيقة والمعلومات الخاطئة وهو الأمر بات من التحديات التي
تواجه وسائل الإعلام المختلفة .
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