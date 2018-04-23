رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع عميد وأعضاء بلدية مصراتة القضايا التي تهم البلدية ومستجدات ملف تاورغاء.





طربلس 23 ابريل 2018 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس عميد بلدية مصراتة مصطفى

كرواد وعضوي المجلس البلدي علي ابوستة واسماعيل الهاشمي.

وتناول الاجتماع مجمل الأوضاع في مدينة مصراتة وما تواجهه بعض

القطاعات الخدمية من مصاعب.

حيث أصدر السيد الرئيس تعليماته بإيجاد حلولا عاجلة لكل ما هو ضروري

وأساسي وفقا للأولويات.

وبحث الاجتماع المستجدات في موضوع عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم

والجهود المبذولة لإزالة كل ما يعيق هذه العودة، وتطرق الاجتماع إلى

مشاريع البنية التحتية في تاورغاء وعملية نزع الالغام، وما تم اقراره من

إجراءات لتوفير الخدمات العامة واستكمال تهيئة المنطقة تمهيدا لعودة

الأهالي.

من ناحية ثانية بحث الاجتماع ملف المفقودين من الجانبين وآخر تطورات

هذا الملف.

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