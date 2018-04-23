وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي يجتمع مع عميد بلدية تاجوراء .الإثنين ، 23-04-2018 - 12:40:00




طرابلس 23 ابريل 2018 ( وال ) ـ اجتمع وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم
العالي " ايمن القماطي " امس الاحد مع عميد بلدية تاجوراء .
وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر شؤون التعليم العالي بطرابلس التطرق الى
عدد من المواضيع المتعلقة بشؤون التعليم الجامعي وامكانية افتتاح عدد من
المرافق والمؤسسات التعليمية بالبلدية والتي سبق مناقشتها في اجتماعات
سابقة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة .

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