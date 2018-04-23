النائب أحمد معيتيق يحضر احتفالية تدشين مبادرة ليبيا 2020.





طرابلس 23 أبريل 2018 ( وال ) - حضر النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد

معيتيق"، الاحتفالية التي أقيمت يوم أمس بمسرح "السرايا الحمراء"، بمدينة

طرابلس بمناسبة تدشين مبادرة "ليبيا 2020"، وماضمته من مشاريع ومبادرات

تهدف للدفع بليبيا نحو البناء والتنمية.

وحضر الاحتفالية أعضاء مجلسي النواب والدولة، ووزير الدولة لشؤون

المرأة والتنمية المجتمعية "أسماء الأسطى"، ووزير العمل والتأهيل

الدكتور"المهدي الورضمي"، وعدد من عمداء الكليات والمعاهد العليا

المتخصصة في مجال المعلوماتية.

وتخللت الاحتفالية عرض مرئي عن مبادرة ليبيا 2020 يوضح الهدف من

انشائها والمشاريع التي سيتم تنفيذها في مختلف المجالات خلال العام

"2020" من أجل ليبيا النموذج .

وأكد النائب "أحمد معيتيق" : بأن ليبيا دولة فتية لديها من الطاقات

الشابة الفاعلة التي تؤهلها لتصبح من الدول الرائدة في كل المجالات، ..

وشدد على ضرورة العمل للدفع بشريحة الشباب التي تسعى لنقل صورة واضحة

المعالم عن ليبيا، لدحض ما يسوق عنها في وسائل الإعلام، بأنها عاجزة وضمن

الدول الأكثر فسادا وتخلفا في كل المجالات على مستوى العالم .

وأشاد في السياق نفسه بالبنية التحتية التي تمتلكها ليبيا في مجال

الاتصالات والمعلوماتية التي ستقوم من خلالها المبادرة بالعمل لتحقيق

أهدافها.

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