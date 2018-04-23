هيئة السياحة توقع اتفاقية تعاون وتدريب مع أكاديمية (سيجما) العالمية للتدريب .





طرابلس 23 أبريل 2018 ( وال ) - وقعت الهيئة العامة للسياحة اتفاقية

تعاون وتدريب مع أكاديمية (سيجما) العالمية للتعليم والتدريب وإدارة

الموارد البشرية.

وأفاد موقع الهيئة العامة للسياحة أن اتفاقية التعاون وقعها رئيس

الهيئة العامة للسياحة " خيضر بشير مالك " ومدير عام الأكاديمية عائشة

الشويهدي.

وينص الاتفاق على تنفيذ الأكاديمية دورات تدريبية، بما يتماشى مع الخطة

المعتمدة من الهيئة العامة للسياحة، ويخدم أهدافها في مجال تطوير الكوادر

البشرية العاملة بالقطاع.

ويذكر أن أكاديمية (سيجما) للتعليم والتدريب وإدارة الموارد البشرية

احتفلت بافتتاح مقرها الجديد بمنطقة حي دمشق بطرابلس بحضور وزير العمل

والتأهيل، ورئيس الهيئة العامة للسياحة، وعدد من الشخصيات العلمية

والثقافية والمهتمة بمجالات التدريب والتعليم .

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