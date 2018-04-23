موجز لأهم الأخبار المحلية ليوم الاثنين 23 أبريل 2018 حتى الساعة ( 12 ظهرا ).





* طرابلس - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق " السراج" يستقبل

سفير باكستان لدى ليبيا " ويبحث معه سبل تطوير وتنمية العلاقات الثنائية

بين البلدين الصديقين .

* طرابلس- النائب بالمجلس الرئاسي الدكتور" فتحي المجبري" يلتقي وزير

الاقتصاد والصناعة , ورئيس ديوان المحاسبة ويناقش معهما قرار المجلس

الرئاسي بشأن الإذن بإنفاق مبلغ مالي لتوريد السلع الأساسية.

* طرابلس - النائب بالمجلس الرئاسي "معيتيق" يلتقي، سفير إيطاليا لدى

ليبيا ويستعرض معه آخر المستجدات على الساحة الليبية، و التعاون

المشترك بين البلدين .

* طرابلس- انطلاق الجولة الثانية (إياب) لبطولة ليبيا لكرة السلة (دوري

التتويج) مساء اليوم بالقاعة الكبرى للألعاب بالمدينة الرياضية طرابلس.

*غريان - المهرجان الأول للفخار ببلدية غريان يختتم فعالياته اليوم

والمهرجان يشهد اقبال واسع من المواطنين والزوار.

* ترهونة- المجلس البلدي ترهونة ينظم مهرجان ترهونه للتراث الشعبي في

نسخته الثالثة بمشاركة عدة مؤسسات ومنظمات مهتمة بالتراث من عدة مدن

ليبية .

*طرابلس- الأسرة الرياضية تودع مساء امس لاعب ومدرب الأهلي بنغازي

والمنتخب الوطني لكرة القدم "ناجي المعداني" إلى مثواه الأخير بمقبرة

الهواري ببنغازي، بعد معاناة طويلة مع المرض .

*طرابلس- رئيس الهيئة العامة للسياحة يناقش مع القائم بأعمال سفارة

السودان لدى ليبيا أوجه التعاون التنائي في المجال السياحي، ، وآليات

تنفيذ مشاريع استثمارية في مجال السياحة بالبلدين.

* صبراته- وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام رفقة مراقب تعليم

صبراتة يقوم بجولة ميدانية تابع خلالها سير العملية التعليمية بعدد من

المؤسسات التعليمية ببلدية صبراتة.

*صبراته -وزارة التعليم تنظيم ورشة عمل لتفعيل المعامل والمختبرات

المدرسية بمدارس بمدينة صبراته ، وتدريب وتأهيل مشرفي المعامل والمختبرات

على طرق استعمال الاجهزة والمعدات والمواد الموجودة داخل المعامل

والمختبرات.

*طرابلس - البحرية الليبية تعلن بأن خفر السواحل انتشل جثث 11 مهاجرا

غرقوا قبالة الساحل الغربي لليبيا .

* طرابلس- مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة "ناهد المكي" تؤكد حرص

الادارة على تطوير عملها والدفع بالقطاع الصحي نحو خدمات أفضل من خلال

تكوين نظام معلومات متكامل حول كميات وأصناف جميع بنود الإمداد الطبي

المتوفرة والمطلوبة .

* طرابلس - الهيئة العامة للثقافة تعقد اجتماعها الدوري العام وتستعرض

المناشط والفعاليات المدرجة في الخطة العامة للهيئة.

* غات - الفرق الطبية التابعة للجنة القوافل الطبية بوزارة الصحة

تواصل عملها بمستشفى غات العام بمختلف التخصصات الطبية الجراحة والنساء

وولادة وأطفال وباطنة.

* هون- بطولة الجفرة لرياضة الدفاع عن النفس التايكواندو تنطلق بمدينة

هون يوم الخميس بمشاركة 120 رياضي من 15 ناديا .

* طرابلس - مراقبة التعليم زوارة تنظم مهرجان نسائم الربيع لرياض

الأطفال لبلديات الساحل الغربي، بالتعاون مع المجلس البلدي زوارة.

* طرابلس- انطلاق فعاليات ومناشط النسخة السادسة من مهرجان بني وليد

السياحي الدولي، برعاية الهيئة العامة للسياحة .

*طرابلس- المؤسسة الوطنية للنفط تعلن بأن فرق الإطفاء لشركاتها سيطرت على

الحريق في خط انابيب الزقوط السدرة بالتعاون مع الفرق المختصة التابعة

لشركة الواحة.

- (( وكالة الانباء

الليبية )) -

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