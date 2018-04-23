موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الاثنين 23 ابريل 2018 حتى الساعة = ( 12 ظهرا ).





* غزة- قوات الاحتلال الصهيوني تتوغل داخل اراضي بيت لاهيا شمالي قطاع

غزة وتفوم باعمال تمشيط وتجريف , وتفتح نيران أسلحتها تجاه قوارب

الصيادين قبالة شاطئ بيت لاهيا.

*غزة - الناطق باسم وزارة الصحة في غزة يعلن عن استشهاد شاب فلسطيني

متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال خلال مواجهات مسيرة العودة على

حدود قطاع غزة".

*رام الله - قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة ومداهمات واعتقالات في

الضفة الغربية تطال سبعة وعشرين فلسطينيا.

* بكين - وزارة الخارجية الصينية تعلن عن سقوط حافلة سياح من على جسر

في كوريا الشمالية اسفر عن مصرع "أكثر من 30 شخصا بينهم سياح صينيون في

كوريا الشمالية.

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* سيول- كوريا الجنوبية تعلن وقف مؤقتا عن بث دعاية عبر الحدود بين

الكوريتين، وذلك قبل أيام من اجتماع القمة المرتقب بين الرئيس مون جاي

إن، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

*اديس ابابا-وزراء المالية في الدول الأفريقية في ختام اجتماعاتهم بمقر

الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا يتعهدون بتعزيز الجهود لمكافحة الفساد

المالي والإداري، الذي تسبب في خسائر لبلدان القارة تناهز خمسين مليار

دولار سنويا.

* واشنطن- أربعة أشخاص يلقون مصرعهم وأصيب آخران بجروح عندما فتح شخص

النارمن داخل مطعم في مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الأمريكية.

* سنغافورة - أسعار النفط تنخفض في وقت تنذر فيه زيادة عدد منصات

الحفر النفطية في الولايات المتحدة بمزيد من الإنتاج في المستقبل.



* أبوجا- هجوم يستهدف مسجدا في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا يسفر عن

مصرع شخصان وأصيب 8 آخرون.



- (( وكالة الانباء الليبية

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