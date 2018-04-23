البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون يشدد قواعد اللجوء .





باريس 23 أبريل 2018 ( وال ) - وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية

(البرلمان) بأغلبية كبيرة امس الأحد على مشروع قانون يشدد قواعد اللجوء

بعد مناقشات حامية تسببت في أول تصدعات داخل حزب الرئيس إيمانويل ماكرون.

وصوت 228 عضوا في الجمعية الوطنية لصالح مشروع القانون بينما عارضه 139

عضوا وامتنع 24 عضوا عن التصويت.

وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وأحزاب يسارية مشروع القانون

الذي يمثل اختبارا لوحدة حزب ماكرون المنتمي لتيار الوسط.