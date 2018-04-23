" غسان سلامة" يجتمع مع سفير ايطاليا لدى ليبيا ومع سفير بوركينا.





طرابلس 23 أبريل 2018 ( وال ) - اجتمع المبعوث الخاص للامين العام

للامم المتحدة إلى ليبيا " غسان سلامة" اليوم مع سفير ايطاليا لدى ليبيا

جوسيبي بيروني ، تم خلاله بحث عدد من المواضيع من ضمنها التعاون بين

الأمم المتحدة وإيطاليا ، وترميم المدينة القديمة في طرابلس

وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر موقعها أن الممثل

الخاص للامين العام في ليبيا غسان سلامة اجتمع ايضا مع سفير بوركينا فاسو

لدى ليبيا ( سيم ابراهام ترا أوري ) الذي يزور مقر بعثة الامم المتحدة في

طرابلس للبحث في التعاون مع البعثة بناء على مخرجات اجتماع الاتحاد

الأفريقي الاخير حول ليبيا في اديس_ابابا.

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