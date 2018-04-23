مقتل 4 أشخاص في حادث اطلاق نار داخل مطعم في ولاية تينيسي الأمريكية.





واشنطن 23 أبريل 2018 ( وال ) - قتل أربعة أشخاص وأصيب اثنان بجروح

عندما فتح شخص النار من بندقية نصف آلية داخل مطعم في مدينة ناشفيل في

ولاية تينيسي الأمريكية.

وقالت الشرطة المحلية إن المشتبه به، يعاني من اضطرابات عقلية وأنه

استخدم بندقية نصف آلية طراز آي آر-15.

واوضح رئيس بلدية "ناشفيل" الديموقراطي ديفيد بريلي ان هذه الحوادث

تحصل كثيرا، داعيا إلى اصلاح شامل لتشريع الأسلحة.

يذكر ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعرض خلال الفترة الاخيرة لضغوط

هدفت إلى تشديد قوانين اقتناء الأسلحة بعد مقتل طلاب في مدارس باستخدام

السلاح.