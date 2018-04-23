النشرة الاقتصادية الاسبوعية التي تصدر عن وكالة الانباء الليبية .



طرابلس 23 ابريل 2018 ( وال ) -





== هبوط مليون برميل من مخزونات النفط الأمريكي.

* نيويورك -معهد البترول الأمريكي يعلن بان مخزونات النفط والبنزين

ونواتج التقطير في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي مع تراجع

الواردات.

وأضاف المعهد في تقريره الأسبوعي أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار مليون

برميل إلى 428 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من أبريل ،

بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى هبوط قدره 1.4 مليون برميل ,وتراجع

استهلاك مصافي التكرير من الخام بواقع 35 ألف برميل يوميا.

وأشار تقرير معهد البترول إلى أن مخزونات البنزين هبطت بمقدار 2.5 مليون

برميل بينما كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا انخفاضا قدره

227 ألف برميل)).



== أمريكا ترغب في اتفاق للتجارة الحرة مع اليابان.

* فلوريدا - المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض "لاري كودلو" يعلن بإن

الولايات المتحدة ترغب في أن ترى اتفاقية للتجارة الحرة مع اليابان في

مرحلة ما، مشيرا إلى خلافات بين البلدين حول التجارة.

وأبلغ كودلو الصحفيين قبيل اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي "لدينا بعض الخلافات فيما يتعلق ببعض

القضايا التجارية. يحدونا الأمل بأننا سنذلل تلك الخلافات".

وأضاف قائلا "الولايات المتحدة تريد على الأرجح أن ترى اتفاقا للتجارة

الحرة ينبثق في مرحلة ما مع اليابان".

وقال كودلو إن ترامب وآبي سيناقشان منح اليابان إعفاء من الرسوم الجمركية

التي أعلنتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألومنيوم)).



== لهند تطالب بتعويضات عن الرسوم الجمركية الأمريكية.

*جنيف - حذت الهند حذو الاتحاد الأوروبي والصين في المطالبة بتعويضات

من الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية عن الرسوم الجمركية

الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم، وذلك حسبما أظهرت وثائق قدمت

إلى المنظمةمؤخرا.

وعلى غرار الاتحاد الأوروبي والصين، قالت الهند إنها تعتبر الرسوم

الجمركية الأمريكية إجراءات "إحترازية" بمتقضى قواعد منظمة التجارة، وهو

ما يعطيها الحق في أن تطلب تعويضات عن خسارة صادرات للصلب والألومنيوم

إلى الولايات المتحدة)).



== إيني" تخطط لاستثمارات بالمليارات في الجزائر.

* أبوظبي - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية" أن شركته تعتزم

استثمار "المليارات" في الجزائر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، فيما

ذكرت إيني أنها اتفقت على تمديد الشراكة مع سوناطراك الجزائرية المملوكة

للدولة.

وقال ديسكالزي في مؤتمر للطاقة في مدينة وهران بغرب الجزائر: "نحتاج

لاستثمار المزيد لأن الجزائر لا تزال تملك كميات كبيرة من الغاز"، مضيفا

أن إيني تتطلع إلى الحيازات البحرية للبلد العضو في أوبك.

وأضاف: "القطاع البحري مثير للاهتمام جدا في الجزائر، نعكف عليه. لكننا

لم نحصل على رقع بعد" )).



== اتهامات ترامب: روسيا والصين "تلعبان" بالعملة.

* بوظبي - اتهم الرئيس الأميركي روسيا والصين، بأنهما تعمدان إلى خفض

قيمة العملة، في الوقت الذي ترفع فيه الولايات المتحدة أسعار الفائدة.

وقال ترامب على "روسيا والصين تلعبان لعبة تخفيض قيمة العملة بينما

الولايات المتحدة تواصل زيادة أسعار الفائدة. هذا غير مقبول".

وتشير تغريدة ترامب إلى ما يعتبره مزايا تجارية غير عادلة، فعندما تكون

عملة بلد ما منخفضة على نحو مصطنع، فإن صادراتها تكون أكثر قدرة على

المنافسة، في حين أن زيادة أسعار الفائدة الأميركية تساعد بشكل عام في

ارتفاع قيمة الدولار، وهو ما يجعل الصادرات الأميركية أكثر تكلفة )).



== الأسهم السعودية في أعلى مستوياتها منذ 32 شهرا.

* أبوظبي - سوق الأسهم السعودية ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ 32 شهرا،

في حين أكد محللون أن ارتفاع أسعار النفط.

وارتفع مؤشر تداول الأسهم معدل 1 في المئة مع الإغلاق إلى 8,050 نقطة،

متجاوزا عتبة 8,000 نقطة المهمة نفسيا.

وقال محمد زيدان، خبير الأسواق في "ثينك ماركت" في دبي، إن ذلك مرده

"مزيج من العوامل الإيجابية التي ترفع من معنويات المستثمرين" )).



== جاغوار لاند روفر تقلص العمالة والإنتاج بعد تراجع الطلب.

* أبوظبي - قالت شركة جاغوار لاند روفر أكبر شركة لصناعة السيارات، في

بريطانيا، إنها ستسرح ألفا من العاملين لديها وتقلل الإنتاج في اثنين من

مصانعها في إنجلترا، بعد تراجع الطلب على السيارات التي تعمل بوقود

الديزل بسبب زيادة الضرائب والإجراءات التنظيمية التي تستهدف استخدام هذه

السيارات.

وتعتزم الشركة، التي تنتج تقريبا واحدة من كل ثلاث سيارات تنتجها

بريطانيا وعددها 1.7 مليون سيارة، تسريح بعض العاملين المؤقتين في موقع

سوليهل بوسط إنجلترا )).



== تراجع البطالة في مصر.

* أبوظبي - قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، يعلن بإن

معدل البطالة في مصرقد انخفض إلى 11.8 في المئة في 2017 , وكانت نسبة

البطالة في مصر عام 2016 قد بلغت 12.5 في المئة.

ومن جهته ذكر الجهاز الحكومي أن نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح

أعمارهم بين 15- 29 سنة بلغت 24.8 في المئة.

وفي هذه الفئة العمرية كانت نسبة البطالة بين الشباب الذكور 20 في المئة

و36.5 في المئة بين الشباب الإناث.

وأشار إلى أن حجم القوى العاملة في مصر بلغ 29.5 مليون فرد في 2017 )).



== الميزانية التركية تسجل عجزا بلغ (4.9 مليار دولار).

* أبوظبي - وزير المالية التركي، ناجي اقبال، يعلن بإن الميزانية التركية

سجلت عجزا بلغ 20.2 مليار ليرة (4.9 مليار دولار) في مارس الماضي، ليصبح

عجز الربع الأول من السنة الجارية 20.4 مليار ليرة.

وقال اقبال إن ميزانية مارس أظهرت عجزا أوليا قدره 10.6مليار ليرة مما

أفضى إلى فائض ربع سنوي قدره 1.9 مليار ليرة )).



== ارتفاع إيرادات قناة السويس في مارس.

* أبوظبي - أفاد رئيس هيئة قناة السويس المصرية، مهاب مميش، أن إيرادات

القناة ارتفعت في مارس إلى 463 مليون دولار وفق ما ذكرته صحيفة البورصة

الاقتصادية، وبلغت إيرادات قناة السويس 435.8 مليون دولار في فبراير.

وذكرت الصحيفة أن إجمالي إيرادات القناة زادت 12.9 بالمئة على أساس سنوي

إلى 1.351 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام.وتعد القناة ممر

الشحن البحري الأسرع، بين أوروبا، وآسيا، ومصدر رئيسي للعملة الصعبة

للحكومة المصرية)).



== وزير الداخلية الألماني يرفض زيادة الرواتب.

* أبوظبي - وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، يقول أنه سيضغط

للتوصل إلى "نتائج معقولة" خلال الجولة المقبلة من المحادثات المتعلقة

بالرواتب، مع أكثر من مليوني عامل في القطاع العام.

ورفض هورست زيهوفر مطلب النقابة المتحدة لقطاع الخدمات (فيردي) بزيادة

نسبتها ستة في المئة في الرواتب.

ومن المقرر استئناف محادثات الرواتب بعد أن نظم 150 ألفا من موظفي

القطاع العام إضرابات تحذيرية، مما أدى إلى تقطع السبل بالمسافرين في

المطارات، وأثر سلبا على سير العمل، في المستشفيات ومراكز رعاية الطفولة

ومستودعات النفايات.

وقال في بيان أصدرته، وزارته "مازال من الواضح أن طلب الاتحاد زيادة

قدرها ستة في المئة أعلى من اللازم لعام واحد. سنواصل المفاوضات بأسلوب

يمكننا بشكل سريع من تحقيق نتائج منطقية".



== الاقتصاد الجزائري يتحسن مع تعافي صادرات الطاقة.

* الجزائر- رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى يعلن بإن اقتصاد بلاده

سيتحسن خلال العام الحالي مع زيادة الإيرادات من صادرات النفط والغاز

الطبيعي، والتي كانت هوت إلى النصف منذ عام 2014.

وقال للصحفيين إن العام الماضي كان صعبا لكن العام الحالي سيكون أفضل

مشيرا إلى أن معدل البطالةارتفع إلى 11.7 %، العام الماضي.

وبحسب بيانات رسمية زادت صادرات النفط والغاز الطبيعي بنسبة 25%، إلى 7.1

مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2018، ارتفاعا من 5.67 مليار دولار في

الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعتبرالجزائر من كبار موردي الغاز إلى أوروبا وتعتمد بشدة على إيرادات

تصدير الطاقة التي تشكل نحو 95 %، من إجمالي الصادرات و60 %، من ميزانية

الدولة)).



== إسبانيا تدعو الجزائر إلى فتح اقتصادها "المغلق"

* مدريد - وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة ماريا لويزا بونثيلا، تطلب من

الجزائر تسهيل إجراءات الاستثمارات الأجنبية ورفع العراقيل أمام

الصادرات، لأن "الانفتاح هو الطريق إلى الانتعاش" الاقتصادي.

وسبق للعديد من شركاء الجزائر الصناعيين والتجاريين أن دعوا بلادهم إلى

فتح اقتصادها المغلق، أمام الاستثمارات الأجنبية والواردات.

وكان راخوي قال أمام ملتقى الأعمال الجزائري الإسباني إن "إسبانيا زبون

جيد للجزائر، والجزائر هي مزود جيد للغاز لإسبانيا"، مشيراً إلى أن

"علاقاتنا الاقتصادية لا تقتصر على ذلك ونحن نطمح إلى المزيد".

وومن جانبه قال وزير الصناعة الجزائري لدى افتتاح ملتقى الأعمال أن قيمة

المبادلات_التجارية مع إسبانيا بلغت 7 مليارات يورو، كما أن "إسبانيا هي

ثالث زبون للجزائر وخامس ممون لها"، ما يجعلها "من أهم الشركاء للجزائر".

ورغم ذلك فإن هذه العلاقات "لم ترق بعد إلى تطلعاتنا")).



== السياحة تحقق أكثر من 8 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي.

* دبي - بلغت المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في إجمالي الناتج

المحلي العالمي حوالي 10.4%، بما يعادل 8272.3 مليار دولار. ومن المتوقع

أن تزيد مساهمتها بنسبة 4% خلال العام الجاري، وأن تحقق زيادة سنوية في

حدود 3.8% حتى 2028، لتصل مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي العالمي

إلى 11.7%، أي ما يعادل 12450.1 مليار دولار.

وعلى صعيد أسواق العمل، بلغت المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في إجمالي

سوق العمل بالعالم 9.9%، أي ما يقدر بـ 313.2 مليون فرصة عمل، ومن

المتوقع أن تزيد مساهمة القطاع بنسبة 3% خلال 2018 ليصل عدد الفرص التي

يوفرها القطاع إلى 322.6 مليون فرصة عمل.

وأفاد تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي للعام 2018، بأن إنفاق

المسافرين حول العالم بلغ خلال العام الماضي، 1.49 تريليون دولار أي ما

يمثل 6.5% من إجمالي الصادرات بالعالم، ومتوقع أن يصل إلى 2.31 تريليون

دولار في العام 2028، أي ما يعادل 6.9% من إجمالي الصادرات بالعالم.

- (( وكالة الانباء

الليبية )) -

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