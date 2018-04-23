قتيلان في هجوم انتحاري استهدف مسجدا بنيجيريا .





أبوجا 23 أبريل 2018 ( وال ) - قُتل شخصان وأصيب 8 آخرون امس الأحد

في هجوم استهدف مسجدا في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا.

وقال المتحدث باسم الشرطة "إديت أوكون" إن التفجير الانتحاري الذي

وقع داخل مسجد بمدينة باما في بورنو، أوقع قتيلين (رجلين) من المصلين و8

جرحى، إضافة إلى مقتل امرأتين نفذتا الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن الشرطة تلمح إلى مسؤولية

جماعة "بوكو حرام" الإرهابية عنه لتشابهه مع هجمات سابقة لها.

وسيطرت "بوكو حرام" على "باما"، ثاني أكبر مدينة في بورنو، نهاية 2014،

قبل أن تستعيد الحكومة السيطرة عليها بداية 2015.