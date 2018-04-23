ادارة الصيدلة والمعدات تعلن عن حلٍ جذري لمشكلة النقص المفاجيء في مشغلات الغسيل الكلوي.





طرابلس 23 أبريل 2018 ( وال ) - أكدت مدير إدارة الصيدلة بوزارة

الصحة "ناهد المكي" حرص الادارة على تطوير عملها والدفع بالقطاع الصحي

نحو خدمات أفضل من خلال تكوين نظام معلومات متكامل حول كميات وأصناف جميع

بنود الإمداد الطبي المتوفرة والمطلوبة بين المحاور الرئيسية الثلاث

(الصيدلة وجهاز الإمداد والمرافق الصحية) وسيتم ربط جميع مراكز الأورام

ومراكز ووحدات غسيل الكلى بالمنظومة الإلكترونية كمرحلة أولى؛ وربط

المستشفيات والمراكز التخصصية الأخرى كمرحلة ثانية.

وأرجعت " المكي" الأسباب التي تقف عائقاً أمام استجابة الإدارة لحل

العديد من المشاكل؛ إلى سحب جزءٍ من صلاحياتها خلال الـ 4 سنوات الماضية؛

وأن دور الإدارة اقتصر على إعداد احتياجات بنود الإمداد الطبي وإحالته

إلى الجهات التنفيذية .

ونقل موقع وزارة الصحة عن مديرة إدارة الصيدلة " ناهد المكي " : أن

حلٍ جذري لمشكلة النقص المفاجيء في مشغلات الغسيل الكلوي خلص عقب

اجتماعات عقدت مع نخبٍ من استشاريي واخصائيي الكلى على مستوى الدولة

الليبية.

وقالت أن الادارة قامت : بإعداد نموذج عقد سنوي لتوريد خدمات تنقية

الدم (الغسيل الكلوي بأنواعه) وتوفيرها مدة سنة كاملة بما يضمن توفرها

طوال العام.

وأن العمل جاري لسد أي عجز في تغطية الاحتياجات حيث سيتم توفير المشغلات

عبر اتفاق بين الصيدلة والإمداد إلى حين تفعيل العقود.

وحول مراقبة صرف الأدوية التخصصية الخاصة بالأعصاب أوضحت أن آلية الصرف

تتم بشكل محكم بنسبة تصل إلى 90% في القطاع العام؛ لأن صرفها يعتمد على

وصفات طبية وتقييد الدواء المصروف في سجلات واستبدال " أنبولات " فارغة

بأخرى ممتلئة؛ في حين أن ذلك لا ينطبق على القطاع الخاص نظراً للعديد من

الأسباب أهمها انتشار عمليات التهريب عبر الحدود الليبية.

...( وال ) ...