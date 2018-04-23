الهيئة العامة للثقافة تعقد يوم أمس بطرابلس اجتماعها الدوري العام لسنة 2018.





طرابلس 23 أبريل 2018 ( وال ) - عقدت الهيئة العامة للثقافة يوم أمس

بطرابلس اجتماعها الدوري العام لسنة 2018 برئاسة رئيس الهيئة وأعضاء

اللجنة التسييرية ومدراء الإدارات والمؤسسات التابعة للهيئة .

وتم خلال الاجتماع استعراض الأعمال والمناشط والفعاليات المدرجة في

الخطة العامة للهيئة ، ومناقشة التقارير المعدة من مدراء الإدارات

والمكاتب للربع السنوي الأول العام الجاري .

وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في طباعة الكتب المدرجة

في الخطة العامة والتجهيز والاعداد لمعرض الكتاب الدولي ومشاركة الهيئة

في معارض الكتب الخارجية لإبراز دور ليبيا في المجال الثقافي والأدبي .

والإسراع في صيانة وتجهيز مسرح الطفل بطرابلس .

بالاضافة إلي استعراض ما وصلت إليه الأمور من اجراءات في مبني الدار

العربية للكتاب .

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