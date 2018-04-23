القوافل الطبية التابعة لوزارة الصحة تواصل عملها بمستشفى غات العام .





غات 23 ابريل 2018م ( وال ) - واصلت الفرق الطبية التابعة للجنة

القوافل الطبية بوزارة الصحة عملها بمستشفى غات العام بمختلف التخصصات

الطبية الجراحة والنساء وولادة وأطفال وباطنة.

ونقل موقع وزارة الصحة عن رئيس لجنة القوافل الطبية "أشرف أبو رقبة"

قوله : أن القوافل الطبية "لن تنقطع عن مدينة غات".

وأن الفريق الطبي تمكن من اجراء عملية قيصرية لولادة طفلة ولدت بوزن 900

جم لازالت في الحضانة منذ 4 أيام تعيش إلى حد الآن حالة صحية مستقرة .

واكد طبيب الأطفال "د. رائد محمد الأمين" أحد الأطباء الذين أرسلتهم

لجنة القوافل الطبية والمسؤول عن متابعة حالة الطفلة أن الفريق الطبي

يجري أكثر من 40 حالة كشف يومياً باقسام الاطفال والنساء والولادة .

...( وال ) ...