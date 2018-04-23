بطولة الجفرة المفتوحة للتايكواندو.

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هون 23 ابريل 2018م، (وال ) - تنطلق بمدينة هون يوم الخميس القادم

بطولة الجفرة لرياضة الدفاع عن النفس التايكواندو.

وسيشارك في هذه البطولة 120 رياضي من 15 ناديا من بنغازي ومصراتة

والخمس وطرابلس والعجيلات والجبل الغربي وغريان اضافة إلى اندية سبها

والجفرة ..

واوضح ( محمد قرين ) رئيس الاتحاد الفرعي بالمنطقة الجنوبية للعبة:

بأن البطولة سيشارك فيها لاعبو فئتي الاشبال والناشئين.

واضاف أن عدة مناشط ستقام على هامش البطولة من بينها مباراة استعراضية

في كرة القدم لقدامى لاعبي المنتخب الليبي ومنتخب قدامى لاعبي اندية

الجفرة .. وانشطة ثقافية متنوعة ..

...( وال الجفرة)...