انخفاض النفط مع زيادة أنشطة الحفر الأمريكية.





سنغافورة 23 ابريل 2018 (وال) - انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين في

الوقت الذي تنذر فيه زيادة عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة

بمزيد من الإنتاج في المستقبل.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت91ر73 دولار للبرميل ،

بانخفاض بلغ 15 سنتا ، أو 2ر0 بالمئة عن التسوية السابقة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا ، أو 3ر0 بالمئة ، إلى

22ر68 دولار للبرميل.

وقالت شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى

بالمتابعة إن شركات الحفر أضافت خمسة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في

العشرين من أبريل ، ليصل العدد الإجمالي إلى 820 حفارا وهو أعلى مستوى

منذ مارس 2015.

وعلى الرغم من تراجع اليوم الاثنين ، فإن سوق النفط بشكل عام مازالت

مدعومة جيدا ، وعلى وجه الخصوص بفضل قوة الطلب في آسيا.

وخام برنت مرتفع 20 بالمئة عن أدنى مستوى له هذا العام والمسجل في

فبراير

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