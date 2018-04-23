قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شمالي غزة وتعتدي على صيادين .





غزة 23 ابريل 2018 ( وال ) - توغلت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم

الاثنين في اراضي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال المعززة بالجرافات والاليات

العسكرية توغلت عشرات الامتار شمال بيت لاهيا وقامت باعمال تمشيط وتجريف

بالمنطقة.

ومن جهة أخرى فتحت زوارق الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب

الصيادين قبالة شاطئ بيت لاهيا ، مما اضطر الصيادين لمغادرة المكان ، دون

أن يبلغ عن وقوع اصابات.



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