مراقبة التعليم زوارة تنظم مهرجان نسائم الربيع لبلديات الساحل
الغربي.
الإثنين ، 23- 04- 2018 - 10:03:00
طرابلس 23 ابريل 2018 ( وال ) - نظم مكتب رياض الأطفال بمراقبة
التعليم زوارة ، أمس الأحد، مهرجان نسائم الربيع لرياض الأطفال لبلديات
الساحل الغربي، بالتعاون مع المجلس البلدي زوارة.
وحضر جانبا من فعاليات هذا المهرجان وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم
العام " عادل جمعة" ومدير إدارة رياض الأطفال بوزارة التعليم "محمود
الوندي" وعدد من مديري الادارات والمكاتب بالوزارة، ومكاتب رياض الأطفال
ببلديات الساحل .
وتضمن المهرجان على العديد من المناشط على مستوى كافة المناطق
والبلديات التعليمية ورياض الأطفال بمدن الساحل الغربي .
وقدمت عديد الفقرات الفنية والغنائية التي عبرت عن براءة وإبداعات
أبناء هذه الرياض.
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