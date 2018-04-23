مراقبة التعليم زوارة تنظم مهرجان نسائم الربيع لبلديات الساحل الغربي.





طرابلس 23 ابريل 2018 ( وال ) - نظم مكتب رياض الأطفال بمراقبة

التعليم زوارة ، أمس الأحد، مهرجان نسائم الربيع لرياض الأطفال لبلديات

الساحل الغربي، بالتعاون مع المجلس البلدي زوارة.

وحضر جانبا من فعاليات هذا المهرجان وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم

العام " عادل جمعة" ومدير إدارة رياض الأطفال بوزارة التعليم "محمود

الوندي" وعدد من مديري الادارات والمكاتب بالوزارة، ومكاتب رياض الأطفال

ببلديات الساحل .

وتضمن المهرجان على العديد من المناشط على مستوى كافة المناطق

والبلديات التعليمية ورياض الأطفال بمدن الساحل الغربي .

وقدمت عديد الفقرات الفنية والغنائية التي عبرت عن براءة وإبداعات

أبناء هذه الرياض.

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