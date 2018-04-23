انطلاق مهرجان بني وليد السياحي .





طرابلس 23 أبريل 2018 ( وال ) - تنطلق اليوم الاثنين فعاليات ومناشط

النسخة السادسة من مهرجان بني وليد السياحي الدولي، برعاية الهيئة العامة

للسياحة، ، والمجلس المحلي بني وليد.

ويتضمن المهرجان الذي يقام تحت شعار "أصالة الماضي... روعة الحاضر ..

وإشراقة المستقبل "، بمشاركة مايزيد عن 40 مؤسسة وشركة ومن جمعيات

ومنظمات المجتمع المدني من مختلف مدن ومناطق ليبيا عديد المعارض

التراثية والحرف والصناعات التقليدية. و عروض "الزي الشعبي الليبي

للأطفال"، والفروسية الشعبية.

إضافة إلى تنظيم معرض صور المدن الأثرية ومعالم بني وليد الثقافية.

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