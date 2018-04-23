مؤسسة النفط تعلن بدء أعمال الصيانة لخط انابيب الزقوط – السدرة.





طرابلس 23 أبريل 2018 ( وال ) - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بأن فرق

الإطفاء التابعة لشركاتها قامت بالسيطرة على الحريق في خط انابيب الزقوط

السدرة بالتعاون مع الفرق المختصة التابعة لشركة الواحة.

وقدرت المؤسسة تأثر الإنتاج بمقدار 80 ألف برميل يومياً.

وأوضحت المؤسسة ان الفرق الفنية المختصة باشرت على الفور أعمال

الصيانة للخط النفطي السدرة .

وأشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بجهود فرق الإطفاء

والصيانة التي قامت بالسيطرة على الوضع بمهنية وكفاءة عالية.

كما يتقدم بالشكر لحرس المنشآت النفطية لتوفير الحماية لفريق الاطفاء

وخاصة سرية مراده .

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