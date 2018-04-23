اختتام مهرجان الفخار الأول ببلدية غريان .
الإثنين ، 23- 04- 2018 - 09:46:00
غريان 23 أبريل 2018م – وال - تختتم بالفرع البلدي القواسم ببلدية غريان
اليوم الاثنين فعاليات المهرجان الأول للفخار الذي استمر على مدى ثلاثة
أيام من (21 – 23) أبريل الجاري بتنظيم وإشراف المجلس البلدي غريان
وبالتعاون مع الحرفيين والمتخصصين بهذه الصناعة.
واشتمل المهرجان على عرض الصناعات الفخارية المحلية المختلفة التي تلقى
انتشاراً واسعاً بمدينة غريان .
وشهد المهرجان خلال اليومين الماضيين إقبال واسع من المواطنين والزوار
، حيث حضر افتتاح المهرجان عميد بلدية غريان "يوسف إبديري" ، وعدد من
أعضاء المجلس البلدي ، ووكيل ديوان البلدية ، وعدد من مدراء القطاعات
بالبلدية وجمع كبير من المواطنين والزوار .
وأفاد وكيل ديوان بلدية غريان "نصر الدين الفزاني" وكالة الأنباء
الليبية بأن هذا المهرجان يُعد هو الأول وقد تم اعتماده ليكون مهرجاناً
سنوياً ، والذي يسعى المجلس البلدي من خلاله لإبراز الصناعات الفخارية
المحلية ، والتعريف بالمنتج المحلي وتشجيعه وإيجاد سوق لهذه المنتجات
التي أصبحت مهددة بعد أن غزت المنتجات الصينية والتونسية الأسواق المحلية
، وبالمقابل لا نجد أي تشجيع أو اهتمام من الدولة بالصناعات التقليدية
المحلية .
وقال "الفزاني" بأن صناعة الفخار في مدينة غريان لها تاريخ طويل وهي
مصدر دخل للعديد من العائلات ، كما أنها توفر فرص عمل كثيرة ، مؤكداً بأن
هذه الصناعة ستكون داعماً قوياً للاقتصاد المحلي إذا ما وجدت التشجيع
والاهتمام الكافيين ، خاصة وأن مدينة غريان تتوفر فيها المواد الأولية
التي تقوم عليها هذه الصناعة .
وأوضح "الفنزاني" بأن بلدية غريان قد عملت على وضع عدد من الخطط
الاقتصادية ، واعتمدت مؤخراً منطقة التنمية المحلية والتي تقع على مساحة
إجمالية تقدر (102) هكتار لإقامة النشاطات الصناعية بالبلدية .
( وال غريان ) .