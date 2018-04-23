اختتام مهرجان الفخار الأول ببلدية غريان .





غريان 23 أبريل 2018م – وال - تختتم بالفرع البلدي القواسم ببلدية غريان

اليوم الاثنين فعاليات المهرجان الأول للفخار الذي استمر على مدى ثلاثة

أيام من (21 – 23) أبريل الجاري بتنظيم وإشراف المجلس البلدي غريان

وبالتعاون مع الحرفيين والمتخصصين بهذه الصناعة.

واشتمل المهرجان على عرض الصناعات الفخارية المحلية المختلفة التي تلقى

انتشاراً واسعاً بمدينة غريان .

وشهد المهرجان خلال اليومين الماضيين إقبال واسع من المواطنين والزوار

، حيث حضر افتتاح المهرجان عميد بلدية غريان "يوسف إبديري" ، وعدد من

أعضاء المجلس البلدي ، ووكيل ديوان البلدية ، وعدد من مدراء القطاعات

بالبلدية وجمع كبير من المواطنين والزوار .

وأفاد وكيل ديوان بلدية غريان "نصر الدين الفزاني" وكالة الأنباء

الليبية بأن هذا المهرجان يُعد هو الأول وقد تم اعتماده ليكون مهرجاناً

سنوياً ، والذي يسعى المجلس البلدي من خلاله لإبراز الصناعات الفخارية

المحلية ، والتعريف بالمنتج المحلي وتشجيعه وإيجاد سوق لهذه المنتجات

التي أصبحت مهددة بعد أن غزت المنتجات الصينية والتونسية الأسواق المحلية

، وبالمقابل لا نجد أي تشجيع أو اهتمام من الدولة بالصناعات التقليدية

المحلية .

وقال "الفزاني" بأن صناعة الفخار في مدينة غريان لها تاريخ طويل وهي

مصدر دخل للعديد من العائلات ، كما أنها توفر فرص عمل كثيرة ، مؤكداً بأن

هذه الصناعة ستكون داعماً قوياً للاقتصاد المحلي إذا ما وجدت التشجيع

والاهتمام الكافيين ، خاصة وأن مدينة غريان تتوفر فيها المواد الأولية

التي تقوم عليها هذه الصناعة .

وأوضح "الفنزاني" بأن بلدية غريان قد عملت على وضع عدد من الخطط

الاقتصادية ، واعتمدت مؤخراً منطقة التنمية المحلية والتي تقع على مساحة

إجمالية تقدر (102) هكتار لإقامة النشاطات الصناعية بالبلدية .

( وال غريان ) .