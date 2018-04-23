رئيس الهيئة العامة السياحة يناقش مع القائم بالاعمال سفارة السودان إمكانية إقامة الأيام السياحية الليبية في السودان.





طرابلس 23 أبريل 2018 ( وال ) - ناقش رئيس الهيئة العامة للسياحة

(خيضر بشير مالك) مع القائم بالأعمال سفارة السودان لدى ليبيا (عثمان

محمد الفكي) أوجه التعاون التنائي بين ليبيا والسودان في المجال السياحي،

وسبل تطويرها، وآليات تنفيذ مشاريع استثمارية في مجال السياحة بالبلدين.

كما بحث الجانبان سبل إحياء وتفعيل البرامج المشتركة في المجال

السياحي، وإمكانية إقامة الأيام السياحية الليبية في السودان، والأيام

السياحية السودانية في ليبيا.

...( وال ) ...