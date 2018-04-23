المجلس البلدي ترهونة ينظم مهرجان ترهونه للتراث الشعبي .





ترهونة 23 ابريل 2018 (وال)- ينظم المجلس البلدي ترهونة خلال الفترة من

26الى 28 ابريل الجاري مهرجان ترهونه للتراث الشعبي في نسخته الثالثة

بمشاركة عدة مؤسسات ومنظمات مهتمة بالتراث من عدة مدن ليبية .

وفي تصريح لوكالة الانباء الليبية اوضحت السيدة جميلة الحمروني عضو

المجلس البلدي ترهونة ورئيسة لجنة الاشراف على فعاليات هذا المهرجان بان

الهدف من اقامة هذا المهرجان يأتي في اطار الاهتمام بالتراث الشعبي

الليبي الاصيل ، مؤكدة على انه قد تم تشكيل لجان للأشراف والتنظيم لهذا

المهرجان ووجهت الحمروني الدعوة للمؤسسات والافراد المهتمين بهذا الجانب

للمشاركة في فعاليات هذا المهرجان .

(وال)