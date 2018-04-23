50 مليار دولار خسائر أفريقيا من الفساد سنويا.





اديس ابابا 23 أبريل 2018 ( وال ) - تعهد وزراء المالية في الدول

الأفريقية بتعزيز جهود مكافحة الفساد، وذلك في ختام اجتماعاتهم بمقر

الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وركزت الاجتماعات على مناقشة السبل الكفيلة بمكافحة الفساد المالي

والإداري، في وقت تظهر فيه التقديرات أنه يتسبب في خسائر لبلدان القارة

تناهز خمسين مليار دولار سنويا.

وناقش الوزراء تعزيز الأنظمة المالية العامة، وتحسين الشفافية،

واستعادة الأصول المسروقة، فضلا عن مكافحة التهرب الضريبي .

ويقول مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأفريقي ريني كواسي "كلنا

ندرك أن شعار الاتحاد الأفريقي لهذا العام هو الانتصار في معركة الفساد

لتحقيق التنمية المستدامة".

ويضيف أن الوزراء جاؤوا بهدف تقديم الاقتراحات والتوصيات التي تساعد

الدول على تطوير السياسات الاقتصادية.