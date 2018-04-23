وكيل وزارة التعليم يتابع سير العملية التعليمية بعدد من المؤسسات التعليمية ببلدية صبراتة.





صبراته 23 أبريل 2018 ( وال ) - قام وكيل وزارة التعليم لشؤون

التعليم العام "عادل جمعة" يوم أمس رفقة مراقب تعليم صبراتة "علي يحيى"

بجولة ميدانية تابع خلالها سير العملية التعليمية بعدد من المؤسسات

التعليمية ببلدية صبراتة.

كما حضر جانبا من الدورة التدريبية لمديري المدارس التي تنظمها

مراقبة التعليم ببلدية صبراتة بالتعاون مع وحدة التفتيش التربوي

بالمراقبة حول أخلاقيات مهنة الإدارة المدرسية وإدارة الوقت وفن الاتصال

والمراسلات الإدارية .

وشملت المتابعة أيضا أحد تجمعات المحالين للاحتياط العام من المعلمين,

التي أكد خلالها مدير إدارة الاحتياط العام بالوزارة عبدالفتاح الفاضلي

أهمية التواصل المستمر بين مكتبي التعليم الأساسي والثانوي وقسم الاحتياط

العام بالمراقبة, وذلك لتغطية أي عجز مفاجئ والاستفادة من المعلم المناسب

واستغلال الوقت لمصلحة التلاميذ والطلاب.

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