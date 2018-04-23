كوريا الجنوبية توقف بث الدعاية المناهضة للشمال عبر الحدود .





سيول 23 أبريل 2018 ( وال ) - أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الإثنين

انها توقفت مؤقتاً عن بث دعاية عبر الحدود بين الكوريتين، وذلك قبل أيام

من اجتماع القمة المرتقب بين الرئيس مون جاي إن، وزعيم كوريا الشمالية

كيم جونغ أون.



وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إن الخطوة تهدف إلى الحد

من التوتر العسكري بين الجنوب والشمال ما يخلق مزاجاً لمحادثات سلمية".

ويعد التوقف بمثابة رد على إعلان كيم يوم الجمعة، أن كوريا الشمالية

ستعلق اختبارات الصواريخ الباليستية، وتغلق موقع التجارب النووية الوحيد

في البلاد.